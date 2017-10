Kui lemmikloom sööb rotimürki

Pärnu Ülejõe loomakliiniku juhataja Mart Taggel tõdeb, et suvel rotimürk loomaarstidele tööd ei too, aga sügisel pole see sugugi haruldane: koerad on enamasti rotimürki söönud, aga kassid mürki ennast ei puutu, küll aga söövad mürgist uimaseks muutunud hiiri. „Olen kuulnud juhustest, kus kass on ka mürki söönud, aga tavaliselt puutub ta mürgiga kokku ikka hiire kaudu,” lisab ta.

Tekitab verejooksu

Väga paljudes aia- ja kodukaupu müüvates poodides ja loomakliinikutes on praegu rotimürgid ja -lõksud kõige nähtavamale kohale seatud ja nõudlus nende järele suur. Väga levinud rotimürgi toimeaine on varfariin, millel on vere hüübimist takistav toime. „Meie poodides müüdavad rotimürgid aeglustavad vere hüübimist, veresooned hakkavad lekkima ja põhjustavad sisemisi verejookse,” selgitab Taggel.

Mürk on üritatud teha närilistele võimalikult ahvatlevalt lõhnavaks ja seega meelitab paratamatult ka koeri ligi.

Mürki söönud koeral tekivad sisemised verejooksud ja raskematel juhtudel võib ta surra. Seda, et koer võib olla rotimürki söönud, tasub kahtlustada, kui loom on uimane ja tal on kõht lahti, hingamisraskused või tuleb ninast verist eritist või on roojas verd.

Paraku on nii, et mürgistustunnused ilmuvad koeral alles mõne päeva pärast. Kui aga omanikul tekib kahtlus, et loom on mürki söönud, ei pea sümptomeid ära ootama, vaid võib kohe arsti poole pöörduda. Lootus, et koer mürgistusest ise terveneb, ei ole loomaarsti sõnul kuigi suur. Kui aga kohe reageerida, saab koer terveks.

Kui koer on juba uimane, tuleb kiiresti kliinikusse minna. Seal tehakse loomale verehüübivust parandav K-vitamiini süst ja järgneb K-vitamiini tablettide kuur. Taggel rõhutab, et K-vitamiini manustamiseks ei pea sümptomeid ootama, juba kahtluse korral tasub tegutseda. „Kui on kahtlus, et loom võib olla mürki söönud, aga jookseb ikka rõõmsalt edasi, siis vereprooviga saab juba enne tunnuste ilmnemist kindlaks teha, kas on söönud,” selgitab ta.

Kui omanik juhtub nägema, kuidas koer mürki sööb, tasub esmaabiks ajada looma oksendama. Selleks võib talle näiteks lusika pealt lahjat vesinikülihapendit juua pakkuda. Samuti võib proovida soolaga, pannes veega niisutatud soola koera keele tagaosale. Kindlasti peab aga meelde jätma, et oksendamist võib esile kutsuda ainult kuni tund aega pärast mürgi söömist ning mingil juhul ei tohi ajada oksendama juba uimaseks muutunud koera.

Kui maosisu on välja oksendatud, siis võib koduse abivahendina anda koerale söetablette.

Kass peab vastu

Kassile pole kokkupuude rotimürgiga üldjuhul eluohtlik. Tema mürgikuubikuid või mürgitatud viljateri näksima ei kipu, aga pistab pintslisse mürki söönud hiire. Pärast mürgipala söömist võib hiir veel õige mitu päeva ringi sibada ja kui kass ta kinni püüab, on mürk hiires juba oma põhilise töö ära teinud ning kassid surmavat mürgistust ei saa. Küll aga võib neil tekkida seedehäireid ja uimasust.

Üldjuhul on kassid visad, põevad mõnda aega ja toibuvad ise. Tõsi, tõukassid ei pruugi nii tugevad ja visad olla. Seega tasub ka mügistustunnuste või -kahtlusega kassiga minna loomakliinikusse, kus neile tehakse K-vitamiini süst.

Hiirte ja rottidega ei taha keegi koos elada ning surnud närilisi lõksust välja võtta ei suuda mitte igaüks. Sel puhul ongi majas ja aias suureks abiks mitmesugused rotimürgid. Neid ostes tuleb ülimalt hoolikalt lugeda kasutusjuhendit ja sättida mürk paika nii, et lisaks koertele ei saaks paeluvalt värvilisi terakesi kätte lapsed.

Üks hea võimalus mürk hiirtest-rottidest suurematele loomadele kättesaamatuks muuta on pista see mõne torujupi sisse. Toru ei pea olema üldsegi jäme. Teatavasti suudab hiir ennast sisse pressida ka pliiatsijämedusest august. Näiteks jupike aiavoolikust on täiesti paras.