Künnimeister läheb Keeniasse kohtuma pere talismanloomaga

Elevandid on peres aukohal, sest Piretile nad meeldivad. Just sellised, lont püsti, need toovat õnne. «Ühe elevandi andis Piret mulle talismanina esimesele võistlusele minnes. Panen ta

siiani traktorisse, kui hakkan kodus trenni tegema, ja kui võistluse lõpetame, siis toon magamistuppa kardinapuu külge rippuma,» räägib Jüri.

Neli aastat tagasi halvenes Jüri enesetunne äkitselt sedavõrd, et muidu arstidest eemale hoidnud mees sattus kiirabisse. Selgus, et väga õigel hetkel, sest kolm neljandikku aordi klapist oli hävinud. «Mu süda oli väsinud töötamast, nii et palju polnud puudu, kui oleks lõplikult seiskunud. 28. detsembril olnud operatsiooni, kus mulle paigaldati metallklapp, pean oma teiseks sünnipäevaks. Tulin kui surmasuust tagasi,» meenutab ta.

Nüüd tunneb Jüri oma südame lööke sama kõvasti nagu autoga sõites naastrehve, kuid klapi kõlksumine kõrvus on pigem rahustav. «Kui kõlksub ilusti, on kõik hästi, kui kõla läheb tumedamaks, on veri paksem ja tuleb ravimeid võtta,» ütleb ta muhedalt.

Tõsinedes lisab, et muidugi muudab selline läbielamine vaateid elule ja oskad väärtustada igat päeva. «Kas künnivõistluste ärevuski tervisele just kõige parem on, aga kus sa saad siis kohe kõike lõpetada. Künnivõistlused käivad kuidagi kohe meie pereelu juurde. Kes teeb mida, meie Piretiga käime 2003. aastast künnivõistlustel ja 2007. aastast esindame Eestit ka maailmameistrivõistlustel. Nii on õnnestunud koos maailma näha ja jalgsi ei saa ju neile reisidele minna,» lausub ta.

Nii ei pelga mees ka pärast südameoperatsiooni lennureisi. Keenias on hirmutavam hoopis sealne kuiv kuumus. Praegu olevat vilus 27 kraadi sooja ja pole teada, kas kliima detsembri algul toimuvate võistluste ajaks palju muutub. «Eriliselt mingit rohtu küll kaasa võtma ei hakka. Põhiline on juua pudelivett ja süüa seda, mida antakse. Ei tasu liiga palju ette karta,» rehmab ta käega. «Minek ju siiski maailmameistrivõistlustele, kus koos maailma paremik. Kõik on kontrolli all. Turvamine pidi algama juba lennukist maha astudes. Politseieskordi saatel sõidame kuni uuesti lennukile astumiseni. Surma võib saada ka kodus. Kui on kätte võidetud au esindada Eestit, siis tuleb ära käia.»

Parimad kohad kündmise MMilt on Laial seni olnud kuuendad nii rohumaa- kui ka kõrrepõllukünnis, seda 30 maailma parima seas. Jüri Lai ütleb, et MMil oleneb palju õnnest, et mis platsi künniks loosiga tõmbad, kodusest harjutamisest polegi nii suurt kasu. «Maailma parimad selguvad nende seast, kel on raha vähemalt kaks nädalat kohalikes oludes harjutada, need on tavaliselt farmerid või elukutselised kündjad,» lausub ta.

Jüri Lai ei saa endale niisugust luksust lubada, ta peab olema õnnelik, et tema tööandja Stokker AS toetab teda nii, et harjutamiseks jäävad võistluspaigas mõned päevad. Jüri on müügiesindaja ja käib klientidele traktoreid tutvustamas. Harva möödub esitlus künnijuttudeta, eriti pärast seda, kui ta sõidab ringi tööbussiga, millel on teda kui Eesti künnimeistrit tutvustavad kleebised.

Jüri teekonda maailmameistrivõistlustele toetab veel Estonia osaühing sellega, et lubab tal oma põldudel harjutada. «Ma ju oma künniga, sorts siin, sorts seal, songin põlde, kuid nad on olnud mõistvad,» sõnab ta.

Jüri Lai elab koos abikaasaga Türi vallas Tännassilma külas ema majas. «Isa tuli siia koduväiks kümne kilomeetri kauguselt Laupalt, mina tõin Pireti majja 1978. aastal vaid mõne kilomeetri kauguselt naaberkülast Taiksest. Loodan, et kunagi tuleb siia elama meie poeg Kristjan.»

Jüri on kodulembene mees, koolihariduse sai kodulähedasest Retla koolist ja pärast seda õppis Järva-Jaanis isa eeskujul traktoristiks.