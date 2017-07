Sügisesest väetamisest

Varem ei olnud ajaliselt ja tehniliselt võimalik kõiki väetamisi kevadel koos külviga teha. 30–40 aastat tagasi olid olemas lihtväetised (sisaldavad ainult üht kolmest põhitoiteelemendist (lämmastik, fosfor, kaalium) või üht mikroelementi), liitväetised (sisaldavad vähemalt kahte põhitoiteelementi või mikroelementi) ja mõningad täisväetised (sisaldavad kõiki kolme põhitoiteelementi ja/või mikroelemente). Viimased olid kalli hinna tõttu kasutusel peamiselt kasvuhoonekultuuride väetamisel. Paljusid lihtväetisi polnud isegi põlluservas võimalik kokku segada, sest need hakkasid sulama või oli nende suurus ja raskus nii erinev, et väetamise tulemus jäi ebaühtlane. Seega polnudki põldude väetamisel muud võimalust kui jaotada tööd ajaliselt laiali.

Kevadel kõige kiiremal maaharimis- ja külviajal jõuti tavaliselt taimi vaid kasvu kiirust ergutava lämmastikuga varustada. Sügisel, kui aega oli rohkem, anti mulda selles paremini püsivaid fosfor- ja kaaliumväetisi. Muidugi tuli arvestada, et kaaliumväetis sisaldas suures koguses kloori, mida paljud taimed ei talu. Õnneks ei püsi kloor hästi mullas ja allub kergesti väljauhtumisele. Seda omadust kasutati, et sügisesed vihmad ja lumesulamisvesi viiksid mittevajaliku kloori taimede juurteulatusest välja. Paraku lahkub koos klooriga ka kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi ja naatriumi. Kuigi taim vajab kogu kasvuajal fosforit ja kaaliumi, rõhutakse veel praegugi, aastal 2017 liiga tihti sügisväetamise vajadust.

Praegu sõltub sügisväetamise vajadus eelkõige sellest, milliseid väetisi olete eelnevalt kasutanud. Väetiste tootmine on edasi arenenud ja kaupluses on müügil täisväetised, mida kasutatakse 1–2 korda aastas (näiteks Osmocote, Compo jt). Seal on kõik vajalikud toiteelemendid sees ja pole vaja kasutada eraldi sügisväetist. Samas on võimalik osta väetisi, mis eeldavad aastaaegadest kinnipidamist ja korduvat väetamist: kevad + suvi + mikroelemendid + sügis. Eriti tublidele pakutakse jätkuvalt lihtväetisi (kaaliumkloriid, superfosfaat, karbamiid jt) ja võimalust kõik ise kokku segada. Sügisväetise järele tekib kindel vajadus, kui olete kasutanud rohke lämmastikusisaldusega väetisi, mille nimes sõna „kevad”, kanasõnnikut jne. Siis on ilmselgelt vaja juurde anda fosfori ja kaaliumi ehk sügisväetist. Mitte et taimed siis kohe puituma või järgmiseks aastaks kibekiiresti õiealgmeid moodustama hakkaksid, sest sõltuvalt mulla niiskusest on välja pakutud, et vähemasti 2–3 nädalat kulub väetisegraanulitel lahustumiseks ja taime jõudmiseks.

Seega kerkib üles pisut keerulisem küsimus – mis ajal anda „sügisväetist”. Lugedes 20–30 aastat vanu aiandusraamatuid on kõik lihtne: sügisene väetamine fosfor- ja kaaliumväetisega tehakse viljapuudel suve teisel poolel, maasikad, vaarikad, sõstrad said oma jao pärast saagi koristamist. Taimed pidid hakkama ju pärast seda, kui inimene seemned „röövis”, mõtlema uuele õitsemisele. Köögiviljamaal kaevati fosfor-, kaalium- ja orgaaniline väetis sügisel mulda. Kui umbes 15 aastat tagasi ilmusid müügile kevad-, suve- ja sügisväetised, tundus, et õige aeg väetada oli siis, kui väetis müügile jõudis. Tegelikult on taimedel ükskõik, millal me neile vajalikud toitained mulda viime, sest tähtis on, et need oleksid õigel ajal võtta.