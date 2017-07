Nädalavahetuseks maale!

Võsu Jazz 2017

14. - 15. juulil Võsul

«Võsu Jazz» märksõnad on suvi, kõrgetasemelised muusikud, kaunid koduaiad, hea toit ning maagiline õhkkond. Olles üks Põhja-Eesti suurematest puhkekeskustest, on Võsu ideaalne asupaik (vaid ühe tunni kaugusel Tallinnast) muusikalise gurmeefestivali läbiviimiseks. Kõik kontserdid on tasuta! Loe veel.

Südamemuusika festival 2017

15. - 16. juulil Roosiku külas

Südamemuusika festival on kõrgetasemelisi ning südamlikkusest kantud muusika- ja maitseelamusi pakkuv festival Lõuna-Eesti looduse rüpes Roosiku külas Võrumaal. Kahel päeval on võimalik kuulajatel oma hinge kosutada hea muusika saatel ning nautida ka maitseelamusi kohaliku magusameistri šokolaadi- ja jäätiseletist. Austusest esinejate, looduse ja teineteise vastu on üritus alkoholivaba. Loe veel.

7 linna muusika: Vene romansid ja Puškini luule

15. juulil kell 17 Mäetaguse mõisas

Vene romanss on imelise muusika ja poeesia sulam. Õnnetu armastus, üksindus, unistused ja kauaoodatud kohtumise rõõm – vene romansis kehastub vene hing. See kaebleb ja kahetseb, juubeldab ja kannatab, valutab maailma pärast südant ja naudib põhjani oma hingevalu. Ometi ei mõju muusika sugugi ülepaisutatult ega ebausutavalt, vastupidi, see on erakordselt siiras ja sugestiivne. Kõlavad ka Puškini aegumatud värsid. Loe veel.

Ooperigala: Maestro ja tema õpilased

15. juulil kell 19 Soonlepa karjamõisas

Hiiumaa südasuvises õhtus kohtub maestro Mati Palm oma õpilaste Pavlo Balakini ja Jana Boikoga. Maestro toob meieni eredamaid mälestusi ja rollitäitmisi nii sõnas kui pildis, ja loomulikult ka muusikas. Loe veel.