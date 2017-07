Lavendlilõhnaline juuli

Ehk on see ealine iseärasus, aga mulle meeldivad lavendlilõhn ning sinised ja lillakad-roosakad lavendlitoonid iga aastaga järjest rohkem. Tähklavendel kasvab mul väikese roosipeenra servas. Roosiõite ja lavendlitoonid sobivad hästi kokku, lavendlilõhn peaks peletama lehetäisid jt pahalasi ning pealegi saab lumeta külma peljates hilissügisel nii ülesmullatud roosidele kui ka lavendlitele kuuseoksad korraga peale laotada. Siis on lavendli igihaljaid poolpõõsakesed kaitstud varakevadise päikese eest.

Ligemale 40 lavendliliigist, mis looduslikult kasvavad Vahemere maades, Kanaari saartel, Madeiral, Assooridel jm, sobib üsna külmakindel tähklavendel (Lavandula angustifolia) meie kliimasse kõige paremini. Looduslikult kasvab see allosast puitunud varte, kitsaste hallikasroheliste lehtede ning siniste piklike ja tihedate tähkõisikutega liik Lõuna-Prantsusmaal jm mägedes umbes 1000 meetri kõrgusel.

Soovid tulenevad päritolust

Aias meeldib tähklavendlile päikesepaisteline tuulevaikne kasvukoht, kus muld on kerge, pigem lahja ja lubjarikas ning laseb hästi vett läbi. Näiteks kiviklibusel ja liivasel nõlvakul peaks lavendel end üsna koduselt tundma. Happelist mulda, üleväetamist, kõrget põhjaveeseisu ja liigniiskust lavendel ei talu. Liigniiskus on isegi ohtlikum kui talvekülmad, arvata on, et lavendli hukutavad pigem meie heitlikud talveilmad ja peenrale seisma jääv vesi kui külmad. Kuni –15° taime kindlasti ära ei võta, ohtlik võib olla üle –20° pakane. Sel puhul tasub taimedele lund juurde kuhjata või kui teeb lumeta külma, need kindlasti kuuseokste või muu kuiva ja õhku läbi laskva materjaliga katta. Umbse ja vettinud katte all saab lavendel kergesti hukka.

Aias võib lavendel ilusasti vastu pidada isegi kuni kümme aastat. Lavendel talub hästi pügamist ja sobib kääbushekikski, kuid taime lõikamissoovitused on natuke vastakad. Mitu allikat, näiteks Kaja Kure hiljuti ilmunud „Maalehe maitsetaimeraamat”, soovitab kevadist põhjalikku korrastuslõikust, see hoiab lavendlipuhmad ilusad, muidu võivad need laiali vajuda. Ja pärast õitsemist soovitatakse tähklavendlilt üldiselt õisikuvarred ära lõigata, siis ei lamandu taim talvekatte ja lume all.

Maastikukujundaja Helle Väärsi oma Lahemaa aias tähklavendlit aga ei kata ja pärast õitsemist tagasi ei lõika, lõhnakimpudesse võtab ta oksi siit-sealt valikuliselt, ühtegi puhmast ära nüsimata. Tema kasvatab põhiliiki ja laseb sellel isekülvist omatahtsi paljuneda. Õisikud jätab ta seega taimele alles, sest lavendliseeme tahab talvist läbikülmumist. Sobivas kohas edeneb tähklavendel ka nõnda väga hästi. Katsetage ise, kas on õigem õisikuid maha lõigata või isekülvi lootuses alles jätta.

Tähklavendlil on palju kauneid sorte. Meie istikuäride valikus on nii vanu tuttvaid kui ka uuemaid sorte, mis erinevad kõrguse ja õite tooni poolest. Madalamatest sortidest sobivad hästi ääristaimedeks lillakassiniste õitega ’Hidcote’, ’Munstead’, ’Munstead Strain’ ja ’Thumbelina’, siniste õitega ’Dwarf Blue’, ’Blue Scent’, tumelilla ’Elegance Purple’. Umbes 40 cm kõrguseks kasvavad roosakate õitega sort ’Rosea’, kirgaste tumesiniste õitega ’Felice’, tumesinine ’Hidcote Blue’ ja sügavlilla ’Royal Purple’, lillakas on ka ’Gancetto’. Valged õied on sortidel ’Ellagance Ice’, ’Melissa’ ja ’Edelweiss’.