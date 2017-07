Põlvkonna jagu punast Tere piima

Tundub uskumatu, et 25–30 aastat tagasi oli normaalne, et piima müüdi kobakates klaaspudelites, pudel avati pöidlaga fooliumkorgile surudes ja välja valades hulpisid esimeses klaasitäies mitte just isuäratavad piimarasvatükid. Oli neid, kes just selle kogemuse tõttu piima juua ei suutnudki. Samuti olid siinmail tundmatud tänapäeval täiesti tavalised piimatooteid, näiteks jogurtid või kohupiimamagustoidud. Jogurtit saadi vaid siis, kui keegi seda Soomest külakostiks tõi. Kui lauale pandi jogurt Mansikka Perinteinen (maasika traditsiooniline), oli tegemist haruldase pidusöögiga.

Tere ASi Põlva tootmisüksuse tootmisjuht Jaak Timusk on piimanduses töötanud ligi 40 aastat ja mäletab kõiki neid aegu. Kui 20 aastat tagasi alustati Tallinna Piimatööstuses Tere kaubamärgi all toodete valmistamist, siis polnud tegemist vaid toote näo silumisega, vaid muutus kogu sisu. „Nõukogude piimatooted olid hoopis teistsugused kui need, mis hakkasid 1990. aastate keskel Tere märgi alt tulema. Tallinna piimatööstus oli vaja euronormidele vastavaks saada, seetõttu investeeriti tootmisesse. Muidugi muutus toodang ja lisandusid tooted, mida Vene ajal siinmail ei tuntudki, näiteks jogurtid,” räägib Timusk. „1990. aastate alguses läksid ettevõtted Vene standarditelt üle Euroopa toiduohutussüsteemile, Tallinna piimatööstus oli esimene Eestis, kes seda tegi. Teine oli Põlva Piim, kes on nüüd juba aastaid Tere tiiva all.” Euronõuetele vastamise tunnistuse sai esimesena Tere ja teisena Põlva.

Tere punase pakendi turuletoomine näis tollal paljudele kahtlase väärtusega turundustrikina ja ettevõtmisele edu ei ennustatud. Nimelt oli nõukogude ajal traditsiooniliselt lahjem piim pakendatud sinisesse ja rasvasem punasesse pakki. Tallinna piimatööstuse juhid aga otsustasid värvid ära vahetada. Selgus, et see tõi müügiedu ja kõik need aastad on 2,5protsendine punases pakendis piim olnud Eesti kõige ostetum piim.

Mitte kõik nõukogudeaegsed tooted pole aga unustusehõlma vajunud. Näiteks sulatatud juust Merevaik on aastakümneid olnud omas tootegrupis kõige müüdum ja Eestis on see sisuliselt sulajuustu sünonüüm: sulajuust, see ongi Merevaik! Sama lugu on Tere kohukestega – neidki valmistati juba Vene ajal ja nendega on üles kasvanud mitu põlvkonda. Meie glasuurkohukesed on maailmas unikaalsed tooted – väljaspool endise Nõukogude Liidu piire taolist maiust ei tunta.

Omaaegne suurim pulbritööstus

Põlva Piim ehitati 1965. aastal. 1980. aastate keskel oli see Nõukogude Liidu kõige suurem piimapulbritööstus, siis oli siin 7 pihustuskuivatit, praegu 3. Eesti suurim piimatööstus on see endist viisi, kuigi mõnda aega kestnud määramatuse tõttu on ettevõte toodang viimastel aastatel langenud. Möödunud nädalal sai Maag Grupp konkurentsiametilt loa koondada Tere AS Farmi Piimatööstusega ja see muudab Põlva piimatööstuse väljavaateid palju positiivsemaks.

Sisseseadelt pole Põlva tööstus just tuttuus tehas, kuid Timuski sõnul on kõik seadmed hästi hooldatud ja aja jooksul on siia palju investeeritud. Seega kõik toimib, tööl on väljaõppinud inimesed ja suhted peamiste tarnijate, piimatootjatega on paranemas. See on eriti tähtis, sest piimatoote kvaliteet algab farmist. „Lehm peab olema hästi toidetud, terve, kontrollitud. Kui tsistern tööstusesse saabub, siis tehakse neli analüüsi, enne kui otsustame, kas piim sobib või mitte. Üliharva juhtub, et ei võta vastu, sest põllumees teab, et peab müüma kvaliteetset piima – see on tema enda huvi,” räägib Timusk. „Päevas võtame vastu umbes 200 tonni piima, peaaegu alati on mõni auto meil siin ees. Võiksime võtta kaks või kolm korda rohkem, kuid praegu on sellised ajad.”