TaMi Automaticsi taimekasvatusautomaatika saab peagi tootmisküpseks

Kui TaMi Automaticsi praegu töös olevaid projekte loetleda, siis need on ülekastmise mõõtja, pH-stabilisaator ja väetisesegaja. Ülekastmise mõõtjat kasutatakse hüdropoonilises taimekasvatuses, st kivivillas, kookosmatis vms, ja selle ülesandeks on mõõta sissemineva ja väljavoolava kastmisvee suhet. Kastmisvee pH ehk vesinikeksponendi stabilisaator alandab vee pHd soovitud väärtuseni. Seadme tööd juhib kontroller, mis vastavalt seadistatud pH-väärtusele teostab protsessi, mille tulemuseks on vee pH alandamine. Vajalik on vaid happe olemasolu, eelseadistatud seade kasutab selleks lämmastikhapet. Automaatne väetisesegaja segab IBC-mahutis vee ja lisatavad veeslahutsuvad ained, näiteks väetised. „Esimesed kaks on prototüüpide staadiumis, kolmanda vastu huvi tundvad taimekasvatajad võivad juba praegu ühendust võtta,” kostab Tamar Nassar.

Teooria ei maksa testimata midagi

Võiste aiandis on kõik eelkirjeldatud prototüübid juba rakenduses ja õigustavad end igati, kinnitab Metsaoru ja näitab arvutiekraanilt online-infot, mis tuleb Võistes asuvates kasvuhoonetes töötavatelt pH-stabilisaatoritelt ja ülekastmisseadmetelt. Vajadusel saab tehnika toimimist arvuti või nutitelefoni abil ümber seadistada. „Veebruaris panime need tööle ja probleeme pole olnud. Nipet-näpet tuleb veel täiustada, aga asi toimib,” kommenteerib Metsaoru. Tööprotsess on Weissi Aiandis tänu teistelegi TaMi Automaticsi seadmetele oluliselt lihtsamaks läinud: kui varem pidi kastmisvett iga kahe tunni tagant rehaga põhjalikult läbi segama, sest väetis settis põhja, siis nüüd teeb seda õigel ajal masin.

Tulemuseni ehk tootmise ja kasumini jõudmisel oleks väikefirmal lihtsam ja kiirem tee investorite kaasamine, aga kuigi Metsaoru ja Nassar on sellele mõelnud, püüavad nad vähemalt esialgu kõigega ise hakkama saada. „Enamikust start-up-idest erineme selle poolest, et liigume edasi hästi aeglaselt ja kalkuleerime vahel vist liigagi palju. Iga järgmist sammu kaalume väga põhjalikult. Kindlasti ei ole meie eesmärk ideed maha müüa,” selgitab Nassar. Metsaoru lisab, et TaMi Automaticsi tegemistes ei ole midagi väga uuenduslikku: „Mis uuendust on selles, et keegi teeb pH-masina või ülekastmise mõõtja? Iva on testimises, teadmistes ja kogemuste rakendamises ehk teooria ja praktika ühendamises. Oleme isegi teinud ainult teooria baasil mitu seadet, mis pidid töötama, aga kui praktika mängu tuli, oli tulemus mage. Et võimalikke probleeme vältida, rakendame aiandis millegi uuega esimesi katsetusi tehes kaitsemehhanisme. Kui midagi on valesti, töö seiskub. Teooria ja praktika ühendamine peab andma garantii, et meie tooted suudavad täita nendega kaasa antud lubadused. Vajadus kõike põhjalikult testida tähendab aga kahjuks sedagi, et ideede jõudmine tootmisse võtab rohkem aega.”

Eeloleval sügisel peaks tootmisküpseks saama pH-stabilisaator ja väetisesegaja, sest neid on Weiss aiandis nüüd juba küllalt katsetatud, ülekastmisseadme puhul leiti parem tehnoloogia, mida aga pole saanud veel testida. „Tahame tootmist alustada väiksemas mahus, mitte kohe üritada turgu vallutada. Mingeid probleeme tekib alati ja püüame klientide huvides riske maandada,” ütleb Metsaoru.

TaMi Automatics ei kiirusta oma ideede järgi tehtud toodete poelettidele paiskamisega sellegi tõttu, et kummalegi osapoolele ei ole TaMi Automatics praegu n-ö leivatöö. Metsaorul jagub aiandis toimetamist kuhjaga, kuid ta kinnitab, et aastas on perioode, mil taimekasvatus võtab vähem aega. Ja kiiretelgi aegadel on ta firma toodetud seadmete kasutamise tõttu nii või teisiti ettevõtte tegemistega seotud: „Minu jaoks ühendab meie ettevõte kaht mulle südamelähedast tegevusala ehk põllumajandust ja elektroonikat.” Nassar mängib jätkuvalt professionaalsel tasemel võrkpalli, kuid nii või teisiti peab iga sportlane vanuse edenedes mõtlema spordijärgse elu peale. „Mulle väga meeldib TaMi Automaticsi sisu ja areng ning millalgi kavatsen sellele täiel määral pühenduda. Ma ei ole leidnud võrkpallile ühtegi paremat alternatiivi kui see siin,”kinnitab ta.