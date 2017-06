Tänavused okaspuude kahjustused aias

Kõikjal, peale üksikute erandite, on saanud kannatada kadakad. Esiteks – kadakate võõrliikide võrsete tipud on külma saanud ja kuivanud, sest need ei jõudnud sel aastal õigel ajal puituda. Järjekordselt tuleb need välja lõigata või oodata, kuni need ise maha kukuvad. Süüdi oleme ise. Arvestada tuleb, kust need liigid pärit on. Minu kaljukadaka nimi ütleb ise, et mägedest ja kasvab neis kitsastes tingimustes aeglaselt, puit on tihe ja võrsed puituvad kohalikke ilmastikuolusid arvestades õigeaegselt. Need taluvad seal külma tunduvalt rohkem, kui meil on. Aga meie istutame selle peenrasse viljakasse mulda, väetame, kastame hoolega ja hellitame ära.

Need taimed on õrnemad ja haigestuvad kergesti, sest on vales kasvukohas ja vastuvõtlikud seenhaigustele.

Sel aastal on eriti selgelt näha, kes minu kadakaid on aastaid kurnanud, nii et nende peenemad oksad on ära kuivanud. See on säravalt oranžide eoslaagritega pirni-näsarooste. See ei välista, et seenhaiguseid on ka teisi, mis kadakatel parasiteerivad.

Et neid kadakaid praegu päästa, soovitab Eesti suurima puukooli ja okaspuukollektsiooni omanik Rudolf Pehter pritsimiseks teha segu kolmest eri toimeainetega taimemürkidest, näiteks Score, Infinito, Aliette ja Previcuri lahusega, üks neist selles segus kindlasti aitab. Pritsima peab vaikse varjulise ilmaga hästi läbi kastetud taimi.

Seenhaiguste tõrje preparaatidega tuleks tutvuda Põllumajandusameti kodulehel. Saate teada, mida võib kasutada eraaia omanik, mida tohib kasutada litsentsi omav aiahooldusfirma, puukool.

Kui teil puudub võimalus ja soov pidevalt aias mürgipritsiga ringi käia, tuleb haiged kadakad välja kaevata ja ära põletada. Jääda neid järjest juurde tulevaid kuivavaid oksi tükkhaaval välja lõikama ja põletama pole mõtet. Istutage asemele mõni uus okaspuu, mis on praegu ilus ja haiguskindel.

On ka tarku aiaomanike, kes on kadakaid istutades mõelnud, kust need taimed pärit on. Selle kevade näitel on ilma kahjustusteta talvitunud kadakad kuivadel tuulistel ja päiksepaistelistel kiviklibustel nõlvadel, kus ümbruses puudub niiske turbase multšiga pinnas.

Need taimed pole kunagi väetist saanud. Neist on pidevalt välja puhastatud vanu okkaid. Mägedes teevad seda tugevad tuuled. Proovige järele, kui on võimalust ja tahtmist. Nii saab meil kadakaid aias edasi kasvatada, muidu oleks otstarbekas need teiste okaspuuliikide vastu välja vahetada.

Teine selle kevade mure, mis aiapidajaid tabas, oli nulgude ja Serbia kuuskede viimase aasta võrsete kollaseks muutumine. Eneli Käger rahustas meid maha, tegu ei ole uue haigusega. Okaste kollakas värvus näitab, et puudel on suur magneesiumipuudus. Viimaste aastate põud on kohati selle põhjuseks. Parim vahend on mõrusool, õige nimega magneesiumsulfaat, mis on tahke kiiretoimeline vees lahustuv magneesium- ja väävelväetis juurte ja lehtede/okaste kaudu väetamiseks. Magneesium on taimes klorofülli koostises ja mõjutab taime lehtede ja okaste rohelist värvust. Taimi tuleb kasta ja veel kord kasta, enne väetamist kasta ja pärast väetamist kasta.