Maamessi teine päev: Otseülekanded

Toome siinkohal ära tänaste otseülekannete kellaajad ja kokkuvõtte kavandatavast sisust.

Esimene ülekanne 9.30–11

Pärast saate sissejuhatust heidame pilgu raievõistlusele, kus täna on kavas puudelangetamise jõuproov. Olgu öeldud, et päeva lõpuks selguvad selle ala parimad.

Reporterid Marian ja Tiit võtavad lühidalt kokku maamessi esimese päeva sündmused ja meeleolud.

Stuudiosse on kutsutud Linery OÜ tegevjuht Toomas Rüütel.

Seejärel kiikame taas messinaelu ja vaatame, mida kujutab endast Fliegl ADS-haagis VP-12.

Esimese ülekande ajal tuleb veidi juttu poliitikastki ja näitame SDE videoklippi.

Siis aga läheme ja vaatame, kuidas end tunnevad messile toodud loomad. Muu hulgas teeme tutvust laamadega.

Taas tutvustame Metsaoksjoni tegemistega ja vaatame, mida kujutab endast nende äpp.

Esimese otselülituse lõpetuseks tuleb stuudiosse Intrac Eesti juhatuse esimees Tanel Teimann.

Teine ülekanne 12–13.

Lühikese sissejuhatuse järel läheme ja vaatame, mida kujutab endast Postimehe egiidi all toimuv maamehe võistlus.

Maa Elu telestuudiosse on taas oodata külalisi, esimene neist on kinnisvaraportaali Kv.ee esindaja. Nagu ikka anname sõna maamessi korraldajatele, keda seekord esindab Margus Kikkul.

Vahepalana heidame pilgu kitsedele ja uurime, kuidas nemad end messil tunnevad.

Ja kohe seejärel jätkame taas stuudiokülalistega, reporterite küsimustele vastab Väderstad OÜ juhataja Tarmo Jõemägi.

Tänase päeva kolmas ja viimane otselülitus 14.30–16

Kiikame hakatuseks taas toidutelki, kus Maa Elu telereporterid eilegi käisid.

Ülekanne jätkub juba stuudist, kus teeme tutvust Tööriistamarketiga ja uurime, mida kujutavad endast vaiksed seadmed ja nende ühine aku.

Vahepalaks vaatame uuesti, mida huvitavat toidutelgis tehakse ja pakutakse. Ja huvitavat on seal tõesti palju.

Seejärel teeme tutvust lilleseadjatega.

Ja siis taas tagasi stuudiosse, kuhu on lubanud tulla A.Tammel ASi juhatuse liige Indrek Tammel.