Eestlaste vanad traktorid rändavad Aafrikasse

„Kui sama asi on müügis siin või Taanis, siis Taanist on tihtilugu soodsam osta,” nendib Amenberg.

Ühe põhjusena, miks Eestist masinaid otsitakse, toob Timmermann välja, et siin on rasketehnika aktiivses kasutamises ja sama aasta masina saaks soodsamalt kui näiteks Saksamaalt. „Vanas Euroopas on põllumajandusmasinate kasutamine vähem intensiivne kui meil Eestis ning siit saab hea aastaarvuga masina soodsama hinnaga isegi transpordikulu juurde arvates,” tõdeb ta.

Loomulikult oleks kohalikul põllumehel Eestist osta vähem riskantne ja masina taustast oleks parem ülevaade. Amenberg räägib, et korra või paar aastas jõuab nendeni teateid libakuulutuse õnge sattunud eestlastest. Nad on raha ära maksnud, aga kaupa pole saanud. „Näiteks kui kuulutuses on müüa Poolas asuv masin, müügiga tegelev firma asub Saksamaal ja konto raha saatmiseks Horvaatias, siis ei tasu riskida,” soovitab ta. „Meil on kontorid igas riigis ja kontrollitakse kõiki kuulutusi, aga ikka üritavad paharetid kontodele häkkida.”

Uute surve

Sarnaselt sõiduautode turul toimuvaga soovivad uute põllumajandusmasinate müüjad järjest enam uusi masinaid müüa ja võtavad soodsatel tingimustel klientidelt vana tehnika tagasi ja müüvad seda.

Masinad, mis müüki jõuavad, võivad olla näiteks kolm, 15 või veelgi enam aastat vanad. „Osal on tehtud lepingud, et müüjal on ka tagasiostukohustus. Näiteks kolm aastat rendib masinat, siis annab tagasi ja võtab uue,” seletab Vilipõld.

Timmermann räägib, et sageli kasutatakse uut masinat viis aastat ja siis ostetakse uus ning müüja võtab klientide vanu masinaid müüki: nii sama tootemargi omi kui ka teisi.

Üldjuhul suured põllumajandusettevõtted kasutatud tehnikat ei osta, teiste kasutatut hangivad väiksemad tegijad. Erakliendid otsivad kõige enam kuni 30 000-euroseid masinaid, mis on 10–15 aastat vanad.

Masinaid ostetaks isegi rohkem, paraku seab piirid liisingu saamise võimalus, sest sageli on tingimuseks, et liisinguperioodi lõpul ei tohi masin olla 10–15 aastat vana. „Meie klientidel on korralikult hooldatud rasketehnika, mis on kasutuskõlblik kuni mitukümmend aastat, aga pangad ei anna selliste masinate ostmiseks liisingut. See on probleem praegu,” nendib Amenberg. „Liisingufirma peab masinat liiga vanaks, aga tegelikult on rasketehnika kasutusiga hoopis pikem kui sõiduautodel.”

Vilipõld on tihti kohanud põllumeeste seisukohta, et panka nuumata ei taheta ja masin ostetakse kohe välja, teine ei taha aga raha tehnika alla kinni panna ja peab mõistlikumaks liisingusse võtta.

Kõik kasutatud tehnika müüjad tõdevad, et kuna uute masinate müük Eestis on suurenenud, kasvab ka kasutatud masinate tagasiost ja müük iga aastaga. Kuna masinad lähevad kallimaks, tõuseb ka kasutatud tehnika müügist saadav käive. Tehinguid tuleb iga aastaga aina juurde ja transport muutub lihtsamaks.