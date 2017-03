Kohalikele omanikele kuuluv ehituskaupade pood väldib trikitamist

„Sambla võtsime nimeks sel lihtsal põhjusel, et meie juriidiline aadress asus Sambla tänaval eramajas. Sammal on hea sümbol, sest ei kasva kiiresti, aga ei hävine samuti. Alustasime sanitaarseadmetest, sest enda firmal oli seda iga päev vaja,” meenutab Oolup.

Esimene müügisaal seati sisse Haapsalu KEKi saali ehk praeguse Haapsalu Kutsehariduskeskuse aulasse. Sortimenti lisandusid järgemööda segud, mööbel, põrandakatted, viimistlusmaterjalid, elektrikaubad, tööriistad, valgustid. Mööblist on küll nüüdseks loobutud, aga muu on jäänud. Et kliendile maksimaalselt laia valikut pakkuda, oli vaja leida suuremad ruumid. „Leidsime sobiva hoone Haapsalu külje all Ridala vallas Uuemõisa alevikus Tehnika tänaval, kus oleme tänaseni. Algul oli jutt rentimisest, aga meile oli kasulikum osta, tegime pakkumise ja müüja jäi nõusse,” räägib Oolup. Varsti ostsid nad ära kõrvalasuva hoone koos kopsaka maatükiga. Nüüd on Sambla ASil kolmes hoones müügi- ja laopinda 3700 ruutmeetrit.

Konkureerivad suurte kettidega

Praegu on Haapsalus esindatud kaks laia haardega ehitus- ja kodukaupade suurketti, aga ainult kohalikule kapitalile tuginev Sambla on nendega edukalt konkureerida suutnud. „Mõistagi on nendel tänu paljudele kauplustele meist rohkem võimalust hindadega mängida, aga hea meel on selle üle, et suur osa kohalikest inimestest eelistab kohalikele omanikele kuuluvaid ärisid. Kui hinnad on võrdsed, siis paljud eelistavad meid,” kinnitab Endel Oolupi tütar Terje Parra, teine Sambla ASi juhatuse liige ja tegevjuht. „Haapsalus pole just kerge tööd leida ja kui ostad kohalike inimeste poest, toetad kohalikku majandust ja kaudselt iseennastki,” usub Oolup.

Sambla müügi- ja reklaamistrateegia kohta ütleb Terje Parra, et võrreldes konkurentidega trikitavad nemad vähem. „Kui inimesel on ehituspoodi asja korra aastas, siis ta läheb selle juurde, kes talle postkasti kõige värvilisema reklaami on saatnud. Kui allahindlusprotsentki on hästi rasvane, siis minnaksegi reklaami ohvriks. Päris sageli juhtub, et klient maksab näiteks 35protsendilise allahindlusega ostes tegelikult rohkem, kui meil maksab sama kaup ilma igasuguse allahindluseta. Meie enne soodustuste tegemist hindu kunstlikult lakke ei löö, et pärast siis uhket protsenti näidata. Veel kasutatakse sellist nõksu, et reklaamitakse näiteks mõnd üliodavat tööriista, sageli isegi alla omahinna. Tegelikult pannakse müüki vaid paar ühikut, aga klient on enda juurde meelitatud.”

Ostjatelt saadud tagasiside põhjal kinnitavad Sambla ASi juhid, et nende teeninduse kvaliteeti hinnatakse. „On neid, kes just mujal saadud negatiivse kogemuse tõttu meie juurde on jõudnud: näiteks ei ole mujal viitsitud sekeldada väikeste kogustega, kõrgelt riiulilt raskeid kotte võtta jne. Meil on asi organiseeritud nii, et klient võib kasvõi ülikonnas või ballikleidis tulla ja soovi korral tõstame kauba talle otse auto pakiruumi,” on Parra uhke. Palgalisi töötajaid on Sambla ASis 21, neist seitse juba üle kahekümne aasta ja enamik üle kümne aasta siin leiba teeninud. „Nad on väga pühendunud ja käivad innukalt koolitustel, et uute toodete ja tehnoloogiatega kursis olla.”