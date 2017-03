Maamaja otsinguil

Ehkki minu enda otsingud sobiva maamaja leidmiseks jäävad paarikümne aasta taha, on mul tänini hästi meeles, kuidas see kõik algas, käis ja lõppes. Otsingute üheks ajendiks asjaolu, et linnamüüride vahel võib inimene suvepalavuse käes sõna otseses mõttes sõgedaks minna. Teisalt me ei jaksanud enam koos perega puht rahaliselt mööda Eestimaad ringi rännates puhata. Elu oli mõne aastaga sedavõrd kallimaks muutunud.

Seadsime toona endale algselt eemärgi, et suvekodu võiks asuda Tallinnast maksimaalselt 50 kilomeetri kaugusel. Et jaksaks sealt igapäevaselt ka linnas tööl käia. Kuid et meie pere rahakott oli kindla paksuse ja sisuga, siis väljusime juba üsna pea esiotsa planeeritud 50 kilomeetri raadiusest ning meie autosõidu ringid muutusid järjest pikemaks ja kaugemaks. Saime aru, et algse eesmärgi saavutamiseks tuleks ostuks mõeldud summale 1 ette või 0 lõppu kirjutada. Viimases lootuses võtsime ette mitmepäevase sihttuuri koos vaheööbimistega Eestimaa eri paigus. Tuur algas Harjumaast, käis läbi Lääne-Virumaa, Järva- ja Viljandimaa ning siis Pärnumaa, Lääne- ja Raplamaa kaudu Harjumaale tagasi.

Ehkki meiega koos maakodu otsinud lapsed olid üdini tüdinud ning minagi olin juba valmis suvalise ettejuhtuva majalogudiku kasuks otsustama, pääses selge mõistus siiski võidule. Eeskätt tänu abikaasale, kes paberilehtedele kritseldatud variantidel silma peal hoidis ja enne kõigi nende läbimist alla ei tahtnud anda. Ja see tasus ära.

Meie ringsõidu kolmanda päeva pärastlõunal seisime Tallinnast 150 kilomeetri kaugusel ühe eestiaegse talu õues ja jõudsime äratundmisele, et see ongi just see, mida olema nädalaid tulutult otsinud. Ehkki paar varianti oli ikka veel üle vaatamata ja me käisime needki samal pärastlõunal igaks juhuks läbi, olime otsuse sisimas tegelikult juba sealsamas õues langetanud. Veel õhtul leppisime omanikega kokku, et täpselt nädala pärast kirjutame lepingule alla, maksame käsiraha ära ja kolime sisse. Nii läkski ja oleme siiani oma toonase tehinguga äärmiselt rahul. Siit ka soovitus: suvemaja või maakodu ostuhuvilistel ei maksa kunagi lootust kaotada. Ihaldatud objekt võib su ette sattuda juba homme.

Hinnatase oli siis praegusega võrreldes muidugi hoopis teine. Kui toona saime talumaja ning ligi 1,5 hektari maa ja väikese metsatuka omanikeks summa eest, mis on praegu võrreldav Eesti kolme keskmise palgaga, siis usun, et nüüd tuleks millegi samaväärse eest välja käia vähemalt viisteist korda suurem summa. Mingisuguse aluse ülevaate saamiseks tänastest hindadest annab siinsamas juures olev tabel hoonestatud elamumaa müügitehingutest eri maakondades eelmisel aastal.

Vaatasin ka soov.ee müügikuulutusi ja noppisin siia välja vaid mõned müügikuulutused, mis mulle endale huvi pakuksid, kui mul maakodu juba ei oleks. Valik langes neile pakkumistele, mille hind jäi enam-vähem normaalsuse piiridesse. Mõistagi on müügis palju uhkemaid, paraku ka kallimaid elamisi.