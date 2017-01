Metsaäris käivad asjad nii ja naa

Maa Elule tunnistab ta avameelselt, et metsaäris on väikese Eesti kohta palju ebaausust ja liigset omakasupüüdlikkust. Seis on kehv, aga mitte lootusetu.

Tallinnast pärit Karl-Hendrik Lister jõudis oma ettevõtte asutamiseni 2003. aastal tänu vanaisalt päranduseks saadud talule Raplamaal Oelas. Mõnda aega jätkas mees töötamist metsaga tegeleva suurema firma ostujuhina, aga viimase kümnendivahetuse paiku tundis, et eelistab jätkata omal käel. Palgatöö kõrvalt oli tema enda firma varem tootnud katusesindleid, millest ka tänaseni püsinud ettevõtte nimi – Sindlivabrik, aga nüüd keskendus see metsale. „Sindlite järele nõudlust millalgi isegi oli, aga peagi ei jõudnud ma enam eterniidi ja plekiga konkureerida. Eestis oli kaks sindlimasinat, neist üks meil. Pärast meie lõpetamist osteti see kiiresti ära. Nii et sindlitoomise taasalustamine ei tule kõne alla, aegagi poleks,” meenutab Lister umbes kümne aasta tagust aega.

Metsandus oli lähedaseks saanud ning kümme aastat ostujuhtimist metsaga tegelenud ettevõttes olid Listerile andnud kogemuse, pädevuse, tutvused, rahakasutusoskuse ja enesekindluse. „Muidugi on ettevõtja roll keerulisem. Kui varasemal tööandjal oli puiduturul tegutsemiseks olemas korralik rahasumma, siis mina alustasin väga vähesega. Eksimisruumi sisuliselt polnud. Oli täiesti võimalik, et üks-kaks ebaõnnestunud tehingut ja ongi kogu lugu,” meenutab mees võetud riske.

Nii õnneks ei läinud. Tänaseks on Sindlivabrikul endal metsa veidi alla tuhande hektari ja pakutavate teenuste nimekiri pikk: pikaajaline metsahaldusteenus, lage-, harvendus-, valgustusraie, aegjärkne raie, metsamaterjali transport, väljavedu, langetus, metsamajandamiskava koostamine ja maapinna mineraliseerimine koos külviga. Ettevõttes on palgal üksteist meest, kellest enamiku on pealik ise ametisse kutsunud. Peamised töölevõtmise eeldused on tema silmis alkoholiprobleemi puudumine ja see, et näpud poleks liiga pikad ega sügelevad. Tublid masinamehed saavad Sindlivabrikus kätte üle kahe tuhande, lihtsama töö tegijad tuhande euro kandis.

Kolmveerand tööst teiste metsas

Kui on ettevõtteid, mis majandavad ainult endale kuuluvaid metsi, siis Sindlivabrik seda endale lubada ei saa. „Mina oma tuhande hektariga ei majandaks ainult endale kuuluvates metsades tegutsedes igapäevaselt ära ja seetõttu pakume ka teenust. Kui oleks hakanud aktiivselt toimetama kümmekond aastat varem, oleks kindlasti kiiremini kasvanud. Mõistagi püüame metsa juurde hankida, oleme huvitatud metsadest ja töödest, mis jäävad Rapla-, Järva-, Pärnu- ja Harjumaale, aga pakkumine on võrreldes näiteks ajaga, mil ise tööandjale metsi kokku ostsin, väga palju vähenenud. Konkurents on ülitihe. Vahendajad ehk potentsiaalsetele metsamüüjatele pealetükkivalt helistamisele spetsialiseerinud firmad keerutavad metsi küll turule, aga nendega ei tegele ma põhimõtteliselt.”

Oma firma igapäevategemiste kohta ütleb Lister, et kõige rohkem töötavad nad metsa üles, osutavad raieteenust eraisikutele ja metsaseltsidele ning kui puidu kokkuostjate pakutav hind ja ilm sobivad, teevad raied ära oma metsades. „Kolmveerand aastast teen tööd kellelegi teisele. Kõigepealt teen tellitud tööd ära, sest oma metsades saame möllata igal ajal. Kokkuostuhindade kõikumise peale ma enam isegi ei ärritu. Meil oli selleks talveks planeeritud korralik ports kase raiet, kuid nüüd on hinnad nii madalad, et peame plaanid ümber tegema. Hind on odav ja soovitud mahtu ei saa samuti müüa. Peale paberipuu on praegu keeruline müüa ka lehtpuuküttepuud, ülejäänu järgi ikka mingi nõudlus on. Aga plaanide tegemine on üldse üks tänamatu tegevus, eriti kui maa on jaanuari keskpaigas pehme.”