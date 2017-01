Mesinikud ootavad riigilt tunnustust

Aleksander Kilk, talv on vist vaikne aeg, mil mesinikud naudivad oma aastase töö vilju, korjates mee müügist raha kokku?

Eks ta nii ole küll. Aasta lõpul oli kindlasti kõige elavam müügiaeg, sest mesi on ju väga hea jõulukink. Kui mesinikel veel on mett, siis nad müüvad seda. Aga see aasta oli suhteliselt kehv ja paljudel on mesi juba otsa saanud. Talv on mesinikele ka arupidamise ja uute plaanide tegemise aeg. Kui rääkida möödunud suvest, siis polnud see mesinikele eriti meeltmööda: meesaak oli kõvasti alla keskmise, jäi nii 60–70 protsendi juurde tavapärasest. Maikuu oli väga soe ja see innustas paljud taimed tavatult vara õitsema. Mesilased kogusid kevadsuvist mett üldiselt päris kenasti, kuid mõnel pool tegi kuivus taimedele häda. Jaanipäeva järel said paljud mesinikud siiski kena koguse kevadsuvist mett välja vurritada. Aga alates juulikuust saabus korjevaene ja vihmane aeg ning mesilased tarvitasid suure osa kogutud meest ise ära. Nii jäigi mesinikul suurem osa suve teise poole meesaagist saamata.

Kuna jutud tagasihoidlikust meeaastast hakkasid suve lõpul levima, siis oli nõudlus mee järele augustis ja septembris hästi suur, nii et paljudel sai kaup kiiresti otsa. Seetõttu annab kohati kodumaist mett nüüd taga otsida. Aga mõnel mesinikul ikka veel mett on ja päris otsas see väärt kodumaine kraam pole.

Kuidas ise mesinduse juurde jõudsite? Kas kodus olid mesilased?

Vanaonu pidas Viljandimaal, kus kasvasin, mesilasi. Mina koos oma onuga, kes oli minust vaid kümme aastat vanem, kiibitsesin seal kõrval. Karjas käies panime kingakarbi sisse kimalaspered ja käisime rohukõrrega sealt nende nektarit imemas. Kui sain kümme aastat vanaks, kingiti mulle esimene päris mesilaspere. Leian, et see oli hea kingitus, sest sellega kaasnes kohustus loomakeste eest hoolitseda. Ei arva, et mesilased oleksid lapsele lemmikuna kuidagi kehvemad kui koer või kass.

Mesilased on ju vahel kurjad ka ja igaüks ei tahagi lapsi nende juurde lasta.

Eks mesilased ole iseloomult erinevad: osa on heasoovlikud ja osa pahuramad. Palju sõltub ka ilmast. Sombune ja äikese-eelne aeg muudab nad rahutuks. Ka suve lõpul, kui on vaja kogutud meesaaki kaitsta, on nad kurjemad. Kui on ilus korjeilm, kus midagi õitseb ja lõhnab ning mesilastel on ümbruskonnas tegemist, siis võib julgelt taru lahti teha ja vaadata, mis seal sees toimub. Eks lapsi tuleb õpetada käituma nii, et risk nõelata saada oleks väiksem. Ennast saab ka mitmel moel kaitsta. Võib panna näovõrgu pähe ja kindadki kätte, kui on vaja mingi töö mesilas ära teha.

Mesilastel on huvitav tööjaotus ja igal liikmel peres oma ülesanded. Kirjeldage seda veidi.