Pastinaak on porgandist väärtuslikum köögivili

Pastinaak ehk aed-moorputk on iidne kultuurtaim, mida kasutasid laialdaselt juba vanad kreeklased ja roomlased. Botaaniliselt on pastinaak porgandi ja peterselli sugulane ning sarnaneb nendega välimuselt ja maitselt.

Eelmise sajandi alguses oli pastinaak Eesti mõisaaedades üsna levinud juurvili, leides tunnustust ka kohaliku rahva seas ning avaldatavates toiduretseptides ja kokaraamatutes, seda eelkõige moorputke nime all.

Millegipärast kaotas pastinaak oma populaarsuse nõukogude ajal. Tänapäeval on pastinaaki üha rohkem ja rohkem näha poe- ja turuletil. Kindlasti on siin suur osa köögiviljakasvatusfirmal Sagro, kes just Tallinna elanike seas on selle unustatud juurvilja taas populaarseks teinud.

Pastinaak kasvab suuremas osas Euroopas metsikult, keskajal oli pastinaak Euroopas sama hinnatud kui tänapäeval kartul, põhjamaades on seda kasvatatud juba 16. sajandist.

Eesti kliima on pastinaagi kasvatamiseks täiesti soodne. Nii võib meil raudteede ääres ja teepervedel sageli kohata metsikult kasvavat harilikku pastinaaki.

Tervisele hea

Pastinaak on nii ravim-, maitse- kui ka köögiviljataim. Ravimina kasutatakse peamiselt seemneid, kuid ka lehti ja juurt. Seemnetest toodetakse pärgartereid laiendavaid ja naha pigmentatsioonihäirete korral kasutatavaid preparaate. Juurvili mõjub söögiisu ja seedimist soodustavalt, diureetikumina, meeste potentsi tõstvalt, valuvaigistavalt neeru- ja põieliiva ning neerukivide korral. Tänu väävlivabade eeterlike õlide sisaldusele mõjub väga soodsalt kogu närvisüsteemi talitlusele.

Maitseainena kasutatakse pastinaagijuurt nagu juursellerit, lisades seda konservitööstuses lihakonservidele.

Pastinaak on veidi vänge maitse ja lõhnaga, kuid samas meenutab pähklit, on väga suhkru- ja tärkliserikas juurvili. Leidub mitmeid sorte: pikad ja poolpikad, ümmargused ja lamedad. Kõige enam tuntud on just pikad vormid, mis on 20–30 sentimeetrit pikad ja millel on 5–8 sentimeetri jämedused juured. Olenevalt sordist ja kasvutingimustest võib ühe juurvilja kaal kõikuda väga suures ulatuses (100–1500 g), seda peab arvestama reavahe valikul ja harvendusel.

Kujult meenutab porgandit, viljaliha aga naerist, lehed sarnanevad selleri lehtedega. Toiteväärtuselt ületab pastinaak porgandit peaaegu 2,5 korda.

Külva varakevadel

Pastinaaki on õige külvata koduaias hilissügisel või varakevadel pärast lume sulamist peenrale reavahega 30–40 sentimeetrit ja harvendada hiljem 10–15sentimeetrise vahega. Huumusevaese mulla korral andke täiendavalt kõdusõnnikut või komposti. Seemnete idanevus säilib üks-kaks aastat. Seeme tärkab 14–21 päevaga. Külvake kahe-kolme sentimeetri sügavusele. Vajab väga sügavalt haritud pinnast. Et külviread oleksid paremini märgatavad, soovitatakse pastinaaki külvata varakevadel koos redise, liivsinepi või hariliku lehtsalatiga.

Pastinaagi lehed eritavad kuival ja kuumal ajal eeterlikke õlisid, mis võivad higisele nahale sattudes tekitada põletikku ja ville analoogiliselt Sosnovski karuputkega. Seega on pastinaaki õigem kasvatada koduaias kohas, kus lapsed paljaste jalgadega mänguhoos läbi ei lippaks. Ka hooldada tuleks pastinaaki pigem pilvise ja jaheda ilmaga. Samas võib lehekodariku sisemisi nooremaid lehti kasutada julgelt toorsalatites ja toortoitudes nagu lehtsellerit või peterselli, kartmata mingeid tüsistusi.