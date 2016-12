Istutatud puu nagu emata laps

Kui proovisin paari inimest meelitada kõnelema puuema ja puulapse suhetest, ei olnud neist kaasatulijat. Puude väljadest ja metsa meeleoludest ning sellest, et inimene võib saada puu olemisest aru, kas kasvukoht sobib, kuuleb juttusid küll, kuid puude perekondlikesse süsteemidesse panemise mäng ei lähe mitte. Ka jääb tihtipeale mulje, et suhted puudega on eestlaste jaoks nii palju isiklikud, et neist ei soovita avalikult rääkida.

Vähemalt üks metsamees on Eestis, kes metsavarumisfirma tööst loobus, sest puudest hakkas kahju. Silme ette tuleb ka pensionieas metsaomanik, kes ütleb, et enam raiega tegelda ei taha. Aga temal on nii palju uuendatud metsa ja metsastatud heinamaid, et olekski vast aeg oma töö vilju rabelemiseta nautida seal enda istutatud ja nüüdseks juba kaugelt üle pea pikemaks kasvanud noore metsa vahel.

Pole juhust olnud temalt küsida, kuidas ta suhtuks Peter Wohllebeni juttu, et puujuurte kärpimisega lõigatakse ära puu ajulaadsed struktuurid. Teatavasti paljasjuursete puutaimede pikki juuri enne istutamist lõigatakse.

Meelega joonistatud pildid

Raamatu autori soovitust jätta vähemalt kümme protsenti metsast puutumata, looduslikult kasvama võiks muidugi võtta ka nii, et igas majandatavas erametsas võiks niisugune metsaosa olla. See on hea soovitus.

Aga kui võtta selle järgi, et me rohkem kui 100 000 metsaomanikust näiteks 2014. aastal esitas raie metsateatisi 9,4% (ja osa raie metsateatistest jääb tavaliselt realiseerimata), on meil raiest puutumata erametsasid olemas omajagu.

Puud kahtlemata mõjutavad inimesi ja tundub nii, et metsaomanikel, kes tihedasti oma metsas käivad ja ses mõjuväljas viibivad, on ka suhted puudega sageli paigas. Puude salapärase elu raamatutki saab siis vastu võtta oma kogemuse najal. Teine asi on, kui elatakse nii, et nii-öelda püsisuhteid puudega pole ja metsas käiakse pigem juhuslikult.

Autori kujundlikud pildid armastavatest puudest, valust karjuvatest puudest, teiste puude eest hoolitsevatest puudest, teiste puude hoolitsuse najal liugu laskvatest muretutest puudest jne on ilmselt suunatud mõlemale poolele mõtlemiseks. Mis tundeid need inimestes tekitavad? Kas see, kellel metsaga juba oma suhe välja kujunenud, võtab vastu sellist uut lihtsustatud vaadet?

Ja lõpuks – kas puuvõõram inimene jõuab nende piltide kaudu metsale lähemale? Tahaks loota, et jah, sest metsakooslus ongi lõputa rikkus, millest alati rohkem teada tasub ja mida tasub tunnetada, sest inimene saab sellest paremaks.

Aga kahtlus jääb, et toimib ka teistsugune efekt. Kui isiklikku varasemat kogemust tagavaraks pole, võib uus teadmine muutuda postulaadiks, mille kõrvale midagi muud ja teistsugust vaatevälja enam ei mahu. Sellelt pinnalt sünnib kergesti sallimatus kõigi suhtes, kes mõtlevad ja käituvad teisiti.