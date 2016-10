Avatud toidutööstusi külastas üle 800 inimese

„Eesti inimeste huvi kodumaise toidutööstuste vastu oli väga suur, kohad paljudele ekskursioonidele täitusid juba nädal aega varem,“ ütles Maaeluministeeriumi Eesti toidu programmi projektijuht Kadi Raudsepp. „Kokku külastas ekskursioonide raames Eesti toidutööstusi üle 800 inimese. Täname kõiki osalisi ja ettevõtteid, kes oma tootmised avasid.“

Eesti Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul läks esimene üle-eestiline avatud toidutööstuste nädal korda ja täitis oma eesmärki. „Eesti inimesed said heita pilgu toidutööstuse köögipoolele ja näha, kuidas valmib suurem osa toidust meie igapäevasel toidulaual,“ ütles Potisepp. „Avatud toidutööstuste nädal peaks toimuma igal aastal, et inimesed saaksid näha põhilist – toidutööstustes tehakse toitu südamega ja üpris samal viisil, kui seda tehakse koduköögis. Lihtsalt kogused on suuremad.“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus rõhutab, et toidutööstused on oluliseks partneriks põllumehele kodumaise toidu toomisel toidulauale. „Talud ja põllumajandusettevõtted on koos juba kahel aastal oma uksed eestimaalastele avanud ja tutvustanud, kuidas kodumaist toitu kasvatatakse. Toidutööstuste avamisega täitus oluline lünk kodumaise toidutootmise tutvustamisel,“ lisas Sõrmus.

10.–14. oktoobrini toimus esmakordselt üle-eestiline avatud toidutööstuste nädal. Külalisi võttis vastu 18 ettevõtet: Salvest, Põltsamaa Felix, A. Le Coq, Leibur, Lõuna Pagarid, Premia Tallinna Külmhoone, Balsnack, Saku Õlletehas, Kalev, Balbiino, Ecofarm, Joel Ostrat, Eesti Pagar, Artocarpus, Estover Piimatööstus, Väike Rootsi, Saidafarm, Scanola Baltic (Olivia).