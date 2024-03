Eesti kodude reaalsus: katkine ahi ja puuduv suitsuandur

Nii ongi kõige sagedasemaks küttesüsteemi puuduseks asjaolu, et küttesüsteem on katki või amortiseerunud. Keelatud küttesüsteemiga kodusid oli näiteks 2022. aastal absoluutarvudes kõige rohkem Harjumaal ja Lääne-Virumaal, kuid leibkondade kohta arvestatuna kõige rohkem Lääne-Virumaal, Saaremaal, Raplamaal, Pärnumaal ja Viljandimaal.

Siinkohal saab näitena tuua, et eriliselt ohtlikud kütteseadmed on üleni metallist kütteseadmed ja metallist ühenduslõõrid või muude metallist detailidega kütteseadmed nagu õhkküttekamin, kerisega saunaahjud, bullerjan, malmkamin jt. Samuti on ohtlik, kui korstna asemel on ühekordse seinaga metallist toru, mis on seadusegagi keelatud. Metallist ühenduslõõr ei tohi läbida ühtegi ehituskonstruktsiooni.

Suitsuandur ikka puudu

Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, on endiselt suureks probleemiks suitsuanduri puudumine, nimelt ainult veerandil majapidamisest on olemas suitsuandur, kuigi see on kohustuslik juba alates 2009. aastast. Päästeamet teeb küll kampaaniad ja kontrolle, et olukorda parandada, ent statistika andurite kasutamisest räägib teist keelt – 2023. aastal 104-st tulekahjusündmusest pääses kokku 235 inimest, kuid vaid 47 sündmusel oli töökorras suitsuandur olemas ja neil kordadel pääses 105 inimest.