Välismaalt ⟩ Brittidel on pühade eel munariiulid tühjad

Et lähenemas on ka pühadeaeg, mil rohkem mune toiduvalmistamisel kasutatakse, on teema nüüd teravalt esile kerkinud. Näiteks Asda on piiranud müüki kahe karbini kliendi kohta ja veelgi murettekitavamalt kinnitas Sainsbury, et impordib mune Itaaliast, kirjutab FarmingUK.

Kuigi jaemüüjad toovad põhjuseks linnugripi mõjusid, on tootjad seda meelt, et põhjuseks on kasvavad tootmiskulud ja jaekettide soovimatus maksta tootjatele kõrgenat hinda.

Briti vabapidamisega munatootjate assotsiatsioon (BFREPA) kirjutas jaemüüjatele eelmise aasta novembris ja seejärel uuesti veebruaris, et hoiatada, et nii ettevõtjad jätkata ei suuda, ning soovis tosina muna hinna tõstmis 40 penni võrra.

Kui reaktsiooni ei järgnenud, kutsuti suuremad jaemüüjad maikuus sea- ja linnulihamessil toimuvale tippkohtumisele, kuid ükski kaheksast jaemüüjast ei otsustanud oma esindajaid tippkohtumisele saata.

BFREPA kohtus pärast tippkohtumist ka kahe jaemüüjaga. "Nad ütlesid, et teevad kõik endast oleneva, et tootjaid aidata, kuid ei kavatse maksta 40 penni võrra rohkem tosina muna eest," ütles ta. "Küsisin neilt, kas nad on mures munapuuduse pärast jõulude eel, ja mõlemad vastasid eitavalt. Nad olid ja on endiselt lühinägelikud,” lisas ta.