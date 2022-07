Parima teraviljakasvataja kandidaate saav estitada juuli keskpaigani

Maaelu Edendamise Sihtasutus annab üheksandat aastat välja parima taimekasvataja aunimetust. Alates 2019. aastast muudeti konkursi tingimusi nii, et vaheldumisi valitakse ühel aastal parim taimekasvataja teraviljakasvatajate seast ning järgmisel aastal aiandustootjate hulgast. Sel aastal valitakse taas parim teraviljakasvataja. Konkursi eesmärk on tunnustada põllumehi, kellel on head saagid ja kõrge tootmiskultuur.