Mehed valmistavad looduslikke salve

Angerma selgitusel toob Loodu sari esivanemate kasutuses heakskiidu omandanud looduslikud osised ajakohases ja hügieenilises vormis tänapäeva inimeseni. „Usume, et traditsioonides on peidus eriline iidne ja seletamatu tarkus,” lisas ta.

Loodu tooted on vabad sünteetilistest osistest ja naftakeemiast. Salvi eelistatakse kreemile, sest salvid on olemuselt iidsem tootevorm kui kreem ega eelda sünteetilisi koostisosi. Tanipere jutu järgi sündis Loodu sellest, et temal ja Angermal oli varem kokkupuude salvide valmistamisega. „Tekkis arusaam, et on võimalik teha paremini,” sõnas ta.