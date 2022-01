Jõgeva ilmajaam tähistab 100. sünnipäeva

Avamisest alates on lisandunud aina uusi parameetreid, mida jaam mõõdab. Suurenenud on ka ööpäevane vaatluste hulk – kuni 1950. aastani tegid ilmavaatlejad vaatlusi kolm korda päevas, sealt edasi kuni 1986. aastani neli korda päevas. 1987. aastal hakati ilmavaatlusi tegema iga kolme tunni tagant ehk kaheksa korda ööpäevas. 2003. aastast on Jõgeval automaatjaam, mis teeb mõõtmisi pidevalt ja edastab andmeid igal täistunnil. Alates 2014. aastast töötab jaam täisautomaatjaamana, 2018. aasta kevadeni tehti jaamas ka lumikatte kontrollmõõtmisi.