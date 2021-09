Metsaomanik: Mets saab pakkuda alternatiivi ka plastile

Metsarahva päeva raames võtab Kadri-Aija külalisi vastu Lähkma-Saunametsa külaseltsi vanas metskonnakeskuses mis asutati juba 1901 aastal.

Metsarahva päeva kodulehel jagatud lugude sarjas kirjutab Kadri-Aija Viik nii: Oma elu olen sidunud metsaga juba noorusest, mil omandasin esialgu metsandusliku kesk- ja seejärel kõrghariduse. Töötasin riigimetsas ligi 20 aastat ja hetkel hooldan oma metsa ja vean metsaühistu tööd. Vaatan rõõmuga, kuidas tänapäeva töö metsas on muutunud nii metsa kui ka inimese suhtes hoolivamaks. Kuigi vahepeal olid meie metsanduses väga ärifookusega aastad, pean silmas eelkõige 90. aastaid, siis tänaseks on naasnud arusaam metsa ülimast tähtsusest ühiskonna, majanduse ja üleüldise heaolu jaoks. Minu hinnangul on meie metsad praegu hästi hoitud ja areneme üheskoos aina edasi.

Toon näite: minu töö ajal riigimetsas oli meil kasutuses üsna raske tehnika, mis nõudis tohutult jõudu ja inimesi. Ei saa mööda vaadata ka sellest, et inimesi oli nii tohutult juurde vaja just seetõttu, et töö on ülimalt kahjulik. Raske ja käes vibreeriv tehnika võttis tööpäeva jooksul nii läbi, et kaevuri eriala tundus selle juures puhkusena.

Aastatega viis see vibratsioontõveni ja paljudele liigestele ja kehale üleüldiselt negatiivsete tagajärgedeni. Teiseks kannatajaks selle juures oli mets ise. Muidugi, meie teadmised metsast olid ka palju algelisemad, kuid kohmakad traktorid ja laadurid ei lubanud metsas teha hoidvat tööd ning reeglina raielank meenutas tööde lõpus pigem kuumaastikku kui endist metsatukka.

Tänapäeva tark tehnika lubab teha väga puhast tööd ja kui sellega õigesti läbi käia, annab suurepäraseid tulemusi ning hoiab nii metsa kui ka inimest. Me saame paremini kaitsta maa all asuvaid juurtesüsteeme, jätta langile säilikpuid ja minimaalselt häirida metsaelanikke. On alust arvata, et tehnoloogilise arenguga areneb meie metsandus üha kaugemale ja veelgi hoolivamaks. Juba praegu kasutame metsanduses droone, aeg-ajalt ka satelliidipilte ja see lubab meil paremini kontrollida ja kaardistada metsade seisu.

Oma lapsepõlvest mäletan, kui väärikas oli kunagi metsamehe amet. Ilmselt osaliselt oli see seotud ajalooliselt lähedaste raskete aegade kogemusega, mil mets andis inimeste varju ja abi. Näen üllatusega, kuidas ka koroonaviiruse tulekuga on inimesed metsa tagasi pöördunud ja meid saadab ehitusbuum. Loodan, et see toob kaasa ka parema informeerituse metsandusest.

Ma ei ütleks, et hariduse tähtsus on kuidagi eriti kõrge praegusel ajal. See on alati vajalik olnud, kuna mets ja loodus meie ümber on kogu aeg muutunud. Kuid meie ühiskonna ootus metsale on täna kordades suurem. Metsal on roll energeetikas, ehituses, olmes ning nüüdseks ka riiete, kosmeetika ja farmaatsiatööstuses.

Üldises vaates ongi raske leida valdkonda, mida ei annaks metsa abiga rohelisemaks muuta. Puidu tähtsus kasvab ka seepärast, et ta pakub alternatiive plastile. Omalt poolt loodan, et Eestis suudame oma puitu väärindada tipptasemel, sest kui ise metsaomanikuna vaadata meie tugevat ja elujõulist metsa, eelistan, et sellest oleks toodetud pigem suure väärtusega toode, mitte ühekordne joogitops. Samas peame plastist loobumise ajastul olema valmis kasutama puiduressursi ka igapäevaste toodete valmistamiseks seni, kuni leitakse ka neile järgmine keskkonnasõbralik alternatiiv. Ootan meie metsade tulevikku põnevusega.