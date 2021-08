Just see eriala on Luua Metsanduskooli nõutuim

Koolijuht Haana Zuba-Reinsalu sõnul tunnetab Luua Metsanduskool igapäevaselt oma rolli tagada Eestile targad, oskuslikud ja vastutustundlikult looduses töötavad inimesed. „Meil on ühiskonna ja tööandjate ees suur vastutus, et koolitaksime spetsialiste, kes oskaksid Eesti loodusega ümber käia nii, et see täidaks nii ökoloogilisi, kultuurilisi kui majanduslikke eesmärke. Õnneks on meil viimastel aastatel olnud suurte konkursside põhjalt võimalus valida kõige motiveeritumad ja särasilmsemad õppurid, kelle kätesse see väljakutse usaldada.“