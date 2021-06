Looduskalender ⟩ Pööriööl otsige jaaniusse ja ennustage ilma!

Õnneks on Eestis ikka nii, et vihma sajab kahel kolmandikul päevadest aastas ja suvel sajab teda pigem suuremate hoogudega ja pauguga maha. Ülejäänud ajal saame parkida

Aovalgus rabas

Tõepoolest, see on valge nagu lumi või kangelase valge juustevill, näo vastu pannes pehme kui jänesekäpp. Edasi sumbates jõuate laugaste äärde, vaatama, kus on tänavused parimad murakapaigad. Laukaveelt vihiseb lendu sõtkapaar, mustavale laukale jäävad hulpima vaid vesirooside kroonõied.

Udu tantsib valssi

Hiies laulavad ööviiulid

Nüüd on õige aeg käia ka pühapaikades, viia allikale hõbedat ja kinnitada villalõngast punutud pael vanale pühapuule, kinnitades hiiule, et hoiate meie inimesi ja loodust. Veelparem oleks punuda lilleside – jaanililledest pärg, mida saab siduda ümber pühapuu ja tõotada olla loodussäästlik oma tegevuses. Küllap nii lahkub meie juurest ka lukkupanemisviirus ja maailm muutub uueks. Lillesideme saab juba punuda härjasilmadest, kurekateldest, rukkililledest ja mets-harakputkest.

Siristav heinamaa

Mets-harakputke pitsiline valge ja rakvere raipe kollane on praegu tooniandjad meie luhaheinamaadel, milles lakkamatult räägub rääk ja kus ritsiklinnu sirin ei vaiki öötundidel hetkekski. Kiilid, liblikad ja kõiksugu põrisejad põrnikad täidavad ööd. Kuldpõrnika rohelisi kalliskive on teeroosi õied täis, mullast on välja pugemas juunipõrnikad. Sel aastal on põldudel palju ka siristajaid sitikaid – kaerasori natukene vähki meenutav keha ja kõrvulukustav laul meelitab neid jahtima isegi koerad. Päeval siristavad maakodude heinas aga vikatid, see vana oskus on ausse tõusmas.