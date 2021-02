Jahimehed täitsid metssigade küttimiskohustuse

Ettenähtud küttimismahust (7800 isendit) on kütitud, hukkunud ja hukatud kokku 7796 isendit, mis sisuliselt tähendab seda, et kuu enne jahiaasta lõppu on vajalik küttimismaht realiseeritud. Veebruarikuu toob küttimisele oluliselt lisa.

Eesti jahimeeste seltsi presidendi Margus Puusti sõnul on tähtis hoida metssigade arvukus madalal, eriti kui arvestada seda, et sigade Aafrika katk (SAK) on jälle siin-seal pead tõstnud. „Tänu madalale arvukusele on lootust, et katk ei levi kolletest kiiresti laiali ja suudame selle lokaliseerida. Samal ajal on oluline, et täidame, nagu ka esimese SAK-i viiruse laine ajal, korrektselt bioturvalisuse nõudeid,“ lisas Puust.

Raplamaal, kus eelmise aasta augustis leiti SAK-i kolle, on jaanuarikuu lõpu seisuga kütitud 429 metssiga ja seega on kohustuslik norm (350) täidetud ja ületatudki.

EJS-i juhatuse liikme ja Raplamaa jahimeeste esindaja Tiit Tammsaare sõnul on metssigu kütitud tublisti ja viimasel ajal pole viirusekandjaid enam leitud. „Loodame, et see nii ka jääb. Meid ja meie tegevust SAKi tõrjumisel tunnustas ka keskkonnaameti esindaja viimases jahindusnõukogus,“ lisas Tammsaar.