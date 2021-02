Kas nüüd on parim aeg metsamaa ära müüa?

SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun on seda meelt, et maad ära müüa ei tasu, sest seda juurde ei teki. Kui müüa, siis metsa, sest see kasvab tagasi. FOTO: Eero Vabamägi

Hea kolleeg Andres Talijärv on tabavalt öelnud: kujutage olukorda, et urbanistliku elustiiliga tallinlasele tuleb ühel päeval koju kiri, mis teatab, et omandireformiga on talle on tagastatud esivanematelt neljakümnendatel Lõuna-Eestis sundvõõrandatud lehm. Mida linnainimene seepeale teeb? Kohendab vannitoa piimaandjale elamiskõlblikuks? Kolib lehma juurde? Vaevalt.