Metsaregister hakkab viima piirinaabreid üksteise raietega kurssi

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverki sõnul on arenduse eesmärk innustada metsaomanikke ja piirinaabreid rohkem suhtlema. „Soovime, et metsaseadusele vastava uuendusraie taotluste kinnitamisel saaksid selle kohta teavituse ka naaberkinnistute omanikud, et piirinaabrid saaksid kokku leppida raietööde ajas, laoplatside paiknemises, väljaveoteedes, raie võimalike mõjude leevendamises, aga ka näiteks suurema säilik- või seemnepuude säilitamises,“ sõnas ta.