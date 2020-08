Leaderi projektid ootavad rahva hääli

„Rõõm on tõdeda kui palju vajalikku on LEADER projektidega saavutatud,“ julgustab Ave Bremse, maaelu võrgustikutöö osakonnast, oma eelistusest teatama. „Eriti väärivad esile tõstmist uuenduslikkus, jätkusuutlikkus ja koostöö! Anna meile teada, milline on Sinu lemmik projekt!“