Negavati 10 000-eurose peaauhinna sai kodumaine taimne piim

Žüriiliikme ja KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul olid kõik üheksa finalisti väga tugevad. „Tiimide areng terve hooaja jooksul oli silmaga nähtav, mida tõestas superfinaali esitluste kvaliteet. Tähistame KIKiga 20. juubeliaastat ning mul on hea meel, et just sellel aastal saime särtsu anda nii paljudele noortele ja nende sisukatele ideedele, millest loodetavasti peatselt juba rohkem kuuleme,“ sõnab Treier.

„Valiku tegemisel oli tähtis kindla probleemi lahendamine, meeskonna võimekus ja loomulikult jätkusuutlikkus,“ lisab ta.

10 000-eurose peaauhinna sai meeskond EIMU, kes toodab kohalikust toorainest taimset piima, mis on valmistatud näiteks kaerast või kanepiseemnetest.

Žüriiliige ja veebipoe Slow asutaja Helen Puistaja selgitab, et EIMU potentsiaal jõuda suurema sihtgrupini, kui ainult veganid, on väga suur. „Kõik me saame keskkonna ja oma tervise heaks teha väikeseid samme, olgu selleks siis näiteks maitseelamusi pakkuva taimse piima tarbimine,“ lisab Puistaja.

„Võitja valimisel sai otsustavaks ka see, et meeskond tuli Negavati konkursile ainult ideega ning mõne kuu jooksul on nad teinud märgatava arenguhüppe. Neil on olemas arvestatavad koostööpartnerid ning täna saime maitsta juba konkreetset toodangut.“

Teise koha ja 5000 eurot idee elluviimiseks sai liitiumakude taaskasutusse suunamise testseade Lithium up. „Nemad suudavad oma tehnoloogilise lähenemisega anda väärtuse kasutatud akudele ning seeläbi tekitada ringmajanduse mudeli,“ selgitab valikut žüriiliige ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kestliku arengu nõunik Madis Tilga.

3000 eurot idee elluviimiseks sai kolmandale kohale tulnud korteriühistutele mõeldud pakendikonteinerite kasutamise tuvastussüsteemi ja konteinerite täituvuse sensorit arendav Clevering.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas selgitab, et meeskond lahendab riiklikult olulist probleemi ning pakub välja lahenduse, kuidas rohkem inimesi viia selleni, et nad prügi sorteeriksid.“

Konkursi Prototron eriauhinna sai Lithium up, konkursi Ajujaht auhind läks Mündile, Ülemiste City andis oma tunnustuse CompActile ning Clevering sai Teaduspark Tehnopoli ja KIKi töötajate lemmiku auhinna. Lisaks eelnimetatud žüriiliikmetele kuulus žüriisse veel Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuht Ragmar Saksing.

Negavati virtuaalset superfinaali saab järelvaadata siit .

. Kõikide meeskondade täpsemad tutvustused leiab siit .

Negavatt on KIKi ja Keskkonnaministeeriumi ellu kutsutud 18-30-aastastele noortele mõeldud roheideede konkurss, et innustada noori maailma paremaks muutma. Sellel hooajal saabus konkursile 61 ideed.