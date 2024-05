„Armastus on see saladus,” kostab meile kasvuhoonetes ringkäiku teinud peretütar Sandra Piir. „Jah, seda on meie käest ikka küsitud, et kuidas seda teeme. Kogemus aitab. Aastatega tekib tunnetus, kuidas kõige parem on. Ema ja isa hoolitsevad meil taimede eest.”