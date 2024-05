Kuusikuid laastav ürask lendleb juba üle Eesti

Kuuse-kooreürask on üks kõige laastavam metsakahjur kuuse levialal nii Eestis kui Euroopas.

Kevadiste soojade ilmade saabudes algas kuuse-kooreüraskite lendlus. Kui levinud need üraskid Eesti eri paigus on, seiravad Keskkonnaagentuur koos Riigimetsa Majandamise Keskusega. Aprillis seati üles Mandri-Eesti seirekohtadesse püünised, mille andmed näitavad nüüd, et üraskid lendlevad juba kõikjal, kuid kõige arvukamalt Läänamaal ja Harjumaal.