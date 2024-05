ILM Suvi tõotab tuua rohkelt kuumust

„2024. aasta suvi tuleb Euroopas ebatavaliselt kuum.” “Ssuvi Euroopas võib olla kuum ja kuiv.” “On võimalik, et esineb äärmuslikke ilmastikunähtusi nagu tugevad vihmasajud, äikesetormid või kuumalained.” “Alates maist tõenäoliselt taas ebatavaliselt kuumad temperatuurid.” „Suve keskpaigas on oodata laialdaselt kuivi tingimusi, mis suurendab kuumalainete ja põua ohtu.” Need on nopped erinevatest väljaannetest.

Tähelepanu väärib, et sõnum on kõigil väga sarnane. Vaid Severe Weather lehelt saab veidi lohutust: tavalisest soojemat ilma on oodata suurel osal Euroopast, kuid erand on põhja pool, mis on madalrõhuala mõju all ja näitab normaalseid suvetemperatuure.