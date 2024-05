Kuigi üldiselt on teada, et parim aeg pojenge istutada on sügisel, siis Saaremaa Puukooli peaaednik ja tootejuht Marko Toomere sõnab naljaga pooleks, et kõige parem aeg on istutada pojenge siis, kui on kõige suurem valik. „Kui pojenge müügil pole, siis pole ka midagi istutada. Nii et kui kevad käes ja pojengisortide valik on väga hea, siis tuleb kiiresti tegutseda,” sõnas ta.