Noortalunike mõõduvõtule lisandus selgi aastal uus võistlusala

Noortalunike mitmevõistluse korraldaja ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse (KHK) juhtõpetaja Aive Kupp sõnas, et võistlejaid on tänavu pea sama palju kui mullu ehk 30 ringis ja nagu varasematelgi aastatel, on enamus neist Järvamaa KHK ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilased. Õppuritega tuleb mõõtu võtma ka viis kuni 40aastast põllumajandusega tegelejat taluettevõtetest.