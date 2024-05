Türil algas 45. lillepidu: ilmataat kinkis laadapäevadeks imelise ilma

17.–19. maini toimuva lillelaada korraldaja, Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatuse esimees Pille Marrandi sõnas, et laat tuleb oma tuntud headuses: ostjad leiavad nii teada ja armastatud sorte kui ka uusi põnevaid lisandusi oma koduaedadesse. „Ma olen seda meelt, et hea laada tegemiseks tuleb seda korraldada traditsioone jälgides,” arutles ta

Kohal on kõik suuremad puukoolid ja taimemüüjad ning kauplejaid tuleb ka Lätist ja Leedust. „Oleme sel aastal taimeala veidi suurendanud, see teeb rõõmu, aga tegelikult me väga ei unistagi sellest, et laat palju suuremaks kasvada. Selleks et teha head laata, peab ikka olema kõik koos ja hea laadakorraldaja peab teadma kõiki oma kauplejaid nimepidi,” lausus ta.