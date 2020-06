Metsateadlased kordavad ajaloolist lodjasõitu

Just nii sõitsid sajandi eest Tartu Ülikooli metsaosakonna toonased metsandustudengid ja -õppejõud Kastre-Peravalla metsadesse õppepraktikatele. Sõit algas Tartust ja kulges mööda Emajõge allavoolu, Ahja jõest üles välja Ahijärvele. Sealt edasi suunduti juba jalgsi läbi metsa ligemale 12 kilomeetri kaugusel asuvasse metskonna keskusesse.

Rohkem kui kuupikkuse praktika jooksul vahepeal Tartus ei käidud ning linna tagasisõit toimus praktikate lõppedes samuti mööda veeteed. Karmid tingimused praktika ajal ning ka Järvselja rohked parmud ja sääsed selekteerisid välja need, kellele sobis metsamehe raske kuid väärikas amet.

Siiski pidas metsaosakonnale alusepanija ja õppemetskonna rajamise algataja professor Andres Mathiesen just seda parimaks õppepraktikate ja metsanduslike katsetööde läbiviimise paigaks. Ning see valik on ennast igati õigustanud.