Hiidlased loodavad turismile uue elu sisse puhuda Tuuletorniga

Tuuletornis on natuke muuseumi, teaduskeskust ja mängumaad, mis pakub mitmekülgset ning harivat sisu igas vanuses külastajale ja annab põhjaliku ülevaate Hiiumaast. Veel on keskusesse püstitatud Baltikumi kõrgeim siseronimissein koos üheteistkümne rajaga.

Tuuletorni juhi Kristina Halla sõnul loodi elamuskeskus eelkõige Hiiumaa kogukonnale, et pakkuda ja mitmekesistada kohalikku kultuurielu. „Peale põneva ja interaktiivse Hiiumaad tutvustava ekspositsiooni oleme keskuse avamisega toonud Hiiumaale ka täiesti uue spordiala – ronimise –, avanud uue kohviku ja suveniiripoe, loonud mängumaailma lastele ning tulevikus on plaan rajada hoonesse ka bowling’u-saal,” ütles Halla.

Halla lisas, et Tuuletorn on ka oluline maamärk saart külastavale turistile, sest sealt saab tunniga väga hea ülevaate Hiiumaast ning hiidlaste kultuurist ja olemusest.

Tuuletorni ekspositsiooni on loonud agentuur Motor. Keskuse loovjuht on suvehiidlane Jaanus Rohumaa, kes kaasas torni sisu väljatöötamisse ka teised hiidlased ja Hiiumaaga seotud inimesed. Nii on ajaloo ja kultuuripärandi poolelt keskusesse panustanud Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo. Hiidlaste isevärki huumorit ja lugusid on sisse toonud hiiu juurtega näitleja Margus Tabor. Ekspositsiooni esemelise poolega tegeles suvehiidlane Mae Kivilo.