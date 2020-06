Rohkem kui pooled avalikel üritustel toidu müüjad ei vastanud nõuetele

VTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg toob välja, et kontroll turgudel, laatadel ja tänavatel toidu käitlemise üle oli eelmisel aastal üheks prioriteetseks teemaks. „Eesmärgiks oli avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede äärsete kauplejate järelevalve, et veenduda toidu müügi nõuetekohasuses. Erilist tähelepanu pöörati toidu jälgitavusele ning säilitamistingimustele,“ selgitas Ramjalg.

Tulemustega ei saa kindlasti rahule jääda. „Kuna 376 käitlejale tehti järelevalve käigus kas märkus, ettekirjutus või peatati tegevus, siis näitab see selgelt, et esineb palju puuduseid. Juhul kui tuvastatakse raske rikkumine – tagatud pole nõutav temperatuur või pole tõendatud toodete päritolu, siis käitleja tegevus peatatakse, sest oluline on, et tarbijani jõuab vaid nõuetekohaselt valmistatud ning tõendatult ohutu ja tarbimisväärne toit,“ kinnitas Ramjalg.