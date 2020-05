Esimesed maaettevõtjad saavad kriisimeetme laenuraha sel nädalal kätte

„On väga oluline, et maaettevõtjatele suunatud COVID-19 meetmete 200 miljoni euro suurune pakett on edukalt käivitunud ja esimesed ettevõtjad saavad juba sel nädalal soovitud laenuraha MESist kätte,“ lausus maaeluminister Arvo Aller.

“Ettevõtjate huvi MESi laenude vastu on suur. Seoses avanenud meetmetega on meile esitatud taotluste arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi kolm korda kasvanud. Käenduste puhul käib intensiivne töö pankadega, et tingimusi muuta nii, et need sobiks nii pankadele kui ka ettevõtjatele,“ ütles MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

„Ajakirjanduse kaudu on ehk mulje jäänud, et kogu pakett on suunatud põllumajandusele, aga tahaksin rõhutada, et meetmete pakett on mõeldud kogu maaettevõtlusele. Nagu esmane taotletud summade maht näitab, on põllumajanduse osa vaid ligi neljandik ning HoReCa ja muu maaettevõtlus moodustab kolmveerandi,“ rõhutas MESi nõukogu esimees Andres Oopkaup.