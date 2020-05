Põllumehed kutsuvad riigijuhte välkläbirääkimistele tööjõukriisi lahendamiseks

„Me vajame vaid ühte otsust, mis ei nõua raha,“ rääkis Eesti Maasikakasvatajate Liidu juhatuse liige Elke Lillemets. „Kutsume koalitsioonipartnereid asuma viivitamatult ühise läbirääkimiste laua taha, et see otsus kokku leppida. Valitsus ei tohi takistada põllumajandussektoris täna puuduoleva tööjõu vaba liikumist. Palume peaminister Jüri Ratasel, Helir-Valdor Seederil, Mart Helmel ja Arvo Alleril meie, põllumeeste esindajatega kohtuda juba saabuval esmaspäeval. Probleemi lahendamist pole edasi lükata võimalik. Meil on vaja tulemuslikku kohtumist, kust laua tagant enne ei lahkuta, kui lahendus on kokku lepitud.“

„Valitsus peab lubama hiljemalt 16. juunist Eestisse tulla neil hädavajalikel hooajatöötajatel, kellel on kohapeal tööandja ootamas,“ sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „See oleks miinimum, millega põllumehed saavad sellel hooajal toime tulla. Piiride avamine tööjõule võiks edaspidi toimuda etapiviisiliselt ning täpse tööjõuvajaduse saaksid põllumehed koos valitsuse ja ametnikega jooksvalt üle vaadata. Me ei saa olla halvemas seisus kui meie Euroopa Liidu naabrid. Aga praegu oleme. See on ebaaus konkurents, milleks ei ole ühtegi põhjust.“