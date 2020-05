Eestis müüdi mullu rekordkogus vikerforelli

Seejuures aga langes kasvatatud kaubakala keskmine kilogrammi hind aastaga 4,4 eurolt 3,5 eurole. Viimased paar aastat on kala- ja vähitoodangu maht kiirelt kasvanud, viimase viie aasta võrdluses on toodang suurenenud ligi veerandi võrra.

Statistikaameti analüütiku Swen Petersoni sõnul on vikerforell Eestis enim kasvatatud ja müüdud kalaliik, mille osatähtsus aina suureneb. "Aastal 2014 oli vikerforelli osakaal kogu müüdud kalatoodangus 66 protsenti, kuid 2019. aastal juba üle 85 protsendi. Eelmisel aastal müüdi 927 tonni vikerforelli kokku veidi enam kui 3 miljoni euro eest – see on kõigi aegade suurim müüdud kogus," ütles Peterson pressiteates.