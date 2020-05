Taimede tervist ohustavad nii kliimasoojenemine ja reisimine

Kõige olulisem taimekahjustajate levikuviis on taimede, puidu ja puidust pakkematerjali transport mandrite ja riikide vahel, kirjutab Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna nõunik Ülle Metsman maablogis.

Karantiinised taimekahjustajad on kahjustajad, mis ei ole veel jõudnud Euroopa Liidu territooriumile või mida esineb väga piiratud alal ning mille suhtes tuleb rakendada tõrjeabinõusid.

Inimene saab teadlikult vältida karantiinsete taimekahjustajate levikut, tehes õigeid valikuid oma käitumises ning teadvustades, milline on ühe või teise tegevuse tagajärg. Näiteks kasvuhoonetes on kõrge risk erinevate taimeviiruste levimiseks ja selle vastu saame võidelda taimekasvatuse hügieeninõudeid järgides.

Viljapuude istikuid ostes peab aga tähele panema, kas neile on kinnitatud taimepass – seeläbi saab olla kindel, et tegu on kontrollitud taimedega.