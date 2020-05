Mesilasperede toetust taotles PRIAlt 1434 mesinikku

TARU toetust sai esimest korda taotleda eelmisel aastal. Sel aastal suurenes taotlejate koguarv 50 mesiniku võrra. Taotletud mesilasperede arv on sel aastal veidi väiksem kui eelmisel aastal, aga ainult 172 pere võrra.

“Hea meel on tõdeda, et mesinikud on mesilasperede toetuse hästi vastu võtnud. Toetuse vajalikkust näitab ka taotlejate arvu suurenemine võrreldes eelmise aastaga,“ sõnas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.