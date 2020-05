Maamajandusse mõeldud 200 miljonit eurot on reedest jagamisvalmis

„Praeguseks on vajalikud sammud tehtud, et saaks avada koroonaviiruse tõttu raskusse sattunud maaettevõtjatele suunatud finantsmeetmed,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.

„Alates reedest, 15. maist on meetmete lõplikud kirjeldused ja kogu taotlemiseks vajalik info sihtasutuse kodulehelt leitav . 200 miljonit eurot on osa valitsuse COVID-19 paketist bio- ja maamajanduse ettevõtete finantseerimiseks, see on oluline summa säilitamaks kodumaise toidu tootmisvõime ning leevendamaks maaettevõtjate majandusraskusi.“