Maaeluminister: võõrtööliste asemel võiks sügisel põllul aidata ka õpilased

Maaeluminister Arvo Aller ütles ERR-ile antud intervjuus, et peame püüdma hakkama saada oma inimestega. “Leiame gümnasiste, kooliõpilasi, tudengeid, mitte nüüd malevakorras, aga kõiki võimalusi tuleb ära kasutada. Iga uus on meeldetuletatud vana. Kas me hakkame šefluse korras [põllumajandusse] minema, siis kindlasti ei tahtnud ma seda öelda,” sõnas ta.