Ees ootab erakordselt tihe laadanädalavahetus

10.–12. maini toimuva Luige maaelu näituslaada üks tõmbenumbreid on ikka ja alati olnud loomad ning Koit Põld rõhutas, et korraldajate eesmärk on alati olnud esile tõsta väiksemaid loomakasvatajaid. „Meile tulevad loomad, kel lisaks numbrile on ka nimi,” rõhutas ta.