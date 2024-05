Loodusrekordid: Eesti saarerikkaim järv asub looduskaitsealal

Rekord nr 93. Kõige pikema koljuga hunt

Kõige pikema koljuga hundi küttis aastal 1986 Rein Veskimägi Raplamaal ja kolju pikkus oli 29,14 cm. Peaaegu 30 sentimeetri pikkune hundikolju on vägagi suur ja pikk ning nii pikka koljut ei ole ühelgi kodumaisel hundil varem tuvastatud. Pika koonu ja pikliku näoga hundil on ka piklik kolju. Hundi kolju mõõt räägib konkreetse isendi suurusest ja vägevusest nii mõndagi. Nii peetaksegi eraldi arvestust ka pikimate hundikoljude üle.

Rekord nr 94. Endla järve 34 saart

Endla järves Jõgevamaal on 34 saart ja nii on tegemist Eesti kõige saarerikkama siseveekoguga üldse. Eesti saarerohkeim järv oma 34 saarega on ka rahvusvahelises mastaabis päris arvestatav rekord. Kellele rekordikoguja jutt ebatõene tundub, peab ise paadi või kanuuga sinna minema ja kõik järve saared ise kokku lugema.