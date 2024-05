Enne tõrjetöid määratakse põllul kahjustajad ja kahjustuse suurus ning tõrjeotsuste tegemisel arvestatakse tõrjekriteeriumidega. Taimekaitsetöödel peab kasutama sihtorganismile suunatud ja vähima kõrvalmõjuga tooteid vajalikul tasemel, väiksemat töötlemissagedust või osalist töötlemist ning rakendama resistentsusvastaseid põhimõtteid. Oluline on hooaja lõpus analüüsida ja hinnata taimekaitsetööde efektiivsust, et järgmisel hooajal õigeid otsuseid teha.

Suurema saagi eelduseks on täpne ja efektiivne taimekaitse. Teraviljade haigustõrje algab puhtimisega, lisandub kasvuaegne fungitsiid. Fungitsiidide ja toimeainete valik väheneb, mistõttu on efektiivne tõrje järjest keerulisem. Puhtimisel saab haigustõrjet rikastada mikroelementide ja bio­stimulaatoritega. Järjest tähtsamaks muutub traditsioonilise fungitsiidi kasutamine kombinatsioonis toetava tootega. Biostimulaatorid ja mikroorganismid lisaainetena on kasvav trend ning katsed on tõestanud nende head mõju saagipotentsiaali saavutamisel.