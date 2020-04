Kaks kolmandikku tööotsijatest on valmis hooajatööd tegema

Pea iga neljas hooajatöödest huvitatud tööotsija ehk 18 protsenti sooviks töötada laos näiteks pakkija, sorteerija või komplekteerijana. Lisaks on 14 protsenti tööotsijatest huvitatud töötama ka kullerina ja 12 protsenti tööst poes näiteks müüja, teenindaja või kauba väljapanijana. Kümnendik töötajatest sooviksid teha hooajalist tööd tootmises või hoopiski aianduses ja põllumajanduses, näiteks maasikakorjajana.

Asukohtade lõikes pakuvad hooajalised tööd enim huvi Lääne-Eestis, sealhulgas Pärnumaal, kus koguni 71 protsenti aktiivsetest tööotsijatest sooviksid tänavu haarata mõne taolise tööotsa. Tartus on hooajatöödest huvitatud 68 protsenti tööotsijatest ja pealinnas 67 protsenti. Kõige vähem huvituvad hooajalistest töödest Ida-Eesti tööotsijad, kuid ka seal on 63 protsenti tööotsijatest valmis hooajalist tööpakkumist kaaluma.

„Ootuspäraselt on hooajatööde vastu suurim huvi noortel. Tervelt 77 protsenti noorematest kui 25-aastastest tööotsijatest sooviks leida endale ajutist võimalust taskuraha teenimiseks,“ toob välja CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Tööportaali andmebaasis on hetkel koguni üle 90 000 CV, kus ollakse valmis tegema hooajalist või ajutist tööd.“

Auväärt lisas, et tööandjad on nõudlusele ka vastamas ja iga päev lisandub tööportaali uusi hooajalisi tööpakkumisi. „Hetkel leidub tööportaalis üle 100 hooajalise töövõimaluse – iga neljas tööpakkumine on põllumajanduses või poes ning iga kümnes laos või töö telefoni teel.“